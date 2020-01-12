شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأهلي بحضور 5 آلاف مُشجع فى مباراة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الاهلى خطاباً رسمياً من اتحاد الكرة أكد فيه الأخير أن مباراة الأحمر مع طنطا ، المقرر لها والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز، سيحضرها خمسة آلاف مُشجع، وأبلغ اتحاد الكرة الأهلى بأن الخمسة آلاف مُشجع سيتم تقسيمهم كالتالى: 3000 مشجع من أعضاء الجمعية العمومية للأهلى، و1500 مشجع من وزارة الشباب والرياضة، و500 مُشجع من أعضاء الجمعية العمومية لنادى طنطا.

من ناحية أخرى، عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بغلق الملف الأفريقى مؤقتاً من أجل الاستعداد للمنافسة المحلية فى بطولة الدورى، مؤكداً ضرورة الفصل بين البطولتين حتى يتمكن الأهلى من مواصلة انتصاراته وتصدر جدول مسابقة الدورى.

وشدد فايلر فى حديثه مع اللاعبين على ضرورة السير بنفس الخطوات السابقة فى بطولة الدورى وغلق الملف الأفريقى، مشيرا إلى أن العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا سيكون فى الوقت المناسب.

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على صعيد متصل، يعود شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق، بنسبة كبيرة للغاية لقائمة الفريق فى مباراة طنطا بعد غيابه عن مباريات وتدريبات الفريق الماضية بسبب الإصابة التى يعانى منها فى العضلة السمّانة وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلى لعدة أيام.

ومن المقرر أن يعود شريف إكرامى للتدريبات الجماعية التى سيخوضها الفريق عقب العودة من زيمبابوى ليكون جاهزاً لمباراة طنطا الأربعاء المقبل، خاصة أن الآلام التى عانى منها الفترة الماضية فى السمّانة اختفت تقريباً بشكل جعله مؤهلاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية وثم المباريات.