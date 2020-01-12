شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ "إنبى والمقاصة " فى الدورى الممتاز قبل مواجهة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى الممتاز المواجهة المنتظرة بين فريقى مصر المقاصة وإنبى، و لمحدد لها الخامسة مساء اليوم الأحد على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى العام الممتاز. و يسعى فريق المقاصة فى هذه المواجهة لحصد الثلاث نقاط لإيقاف خسارة النقاط بعدما تعادل مؤخرا مع المقاولون العرب إيجابيا بهدف لكل فريق.

بينما يطمح الفريق البترولى فى الفوز بنفس دوافع الفريق الفيومى خاصة أنه تعادل أيضا فى الظهور الأخير بالدورى أمام الاتحاد السكندرى.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مبارة اليوم ،الأحد، بين إنبى و مصر المقاصة ضمن مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي: مصر للمقاصة مع إنبي : أحمد جمال وخالد حسين و تامر سمير، ومحمود حسيب حكما رابعا .

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وطالب جهاز الكرة بالمقاصة لاعبيه بالتركيز على استغلال الفرص أمام المرمى للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة اليوم ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة فى مباراة انبى مكون من : "محمود حمدي ، أحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد محسن، مصطفى شبيطة ومحمد مسعد ومحمد كنارية وميدو جابر ، شميلس بيكلي وعمرو مرعي".

فى المقابل شدد حلمى طولان المدير الفنى لانبى على لاعبيه ضرورة الخروج من دوامة التعادلات التى تطارد الفريق البترولى فى مبارياته الأخيرة ويبدو التشكيل المتوقع لانبى فى مباراة المقاصة مكون من : " محمود جاد ،على فوزى ، إبراهيم يحيى ، أسامة جلال ، عبدالرحمن عماد ،كريم فؤاد ، محمد رزق ، أحمد العجوز ، محمد بسيونى ، محمد شريف ، محمود قاعود".

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " إنبى و المقاصة " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :