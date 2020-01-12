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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 12 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة يبدأ التجارب الفنية على تطبيق VAR اليوم، الزمالك يُخمد "فتنة" حراسة المرمى قبل مواجهة الجونة.

اتحاد الكرة يبدأ التجارب الفنية على تطبيق VARاليوم

يبدأ اليوم الاتحاد المصرى لكرة القدم أولى مراحل التدريب على تطبيق تقنية VAR فى الملاعب المصرية، حيث تقام لمدة يومين التجارب الفنية لذلك على الملعب الفرعى باستاد القاهرة .

مصطفى فتحى يقترب من العودة لتشكيل الزمالك الأساسى أمام الجونة

يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، الدفع بمصطفى فتحى فى التشكيل الأساسى للفريق فى المواجهة المقبلة أمام الجونة، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ويتطلع الزمالك لتحقيق الفوز بعد الانتصار فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة.

تعرف على المرشحين الثلاثة لتدعيم هجوم الأهلي في الشتاء

لازال النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري هوالمطلوب الأول لدى رينيه فايلر لتدعيم خط هجوم الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، إلا أن هناك صعوبة كبيرة في التعاقد معه حتى الأن بسبب مغالاة ناديه في طلباته للاستغناء عنه حيث طلب النادي الحصول على 4 مليون دولار بالإضافة لمغالاة اللاعب في طلباته المادية الشخصية.

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الزمالك يُخمد "فتنة" حراسة المرمى قبل مواجهة الجونة

حرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على إنهاء عدد من الملفات عقب فوز الفريق على نظيره زيسكو يونايتد الزامبى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما أول أمس الجمعة، على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت لصالح الزمالك بثنائية نظيفة والتى سجلها المغربى أشرف بن شرقى ومصطفى محمد.

شيفو يغيب عن مران الزمالك قبل مواجهة الجونة.. وعودة جمعة وعبد الغنى

تغيب محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، عن تدريبات الفريق المُقامة حالياً على ملعب النادى الأبيض، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الأبيض لمواجهة الجونة، التى ستقام الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد حصوله على راحة سلبية من جانب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض.

اتحاد الكرة: تحديد مواعيد الدور الثانى بعد مجموعات دورى الأبطال والكونفدرالية

أكد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه سيتم تحديد موعد إنطلاق مباريات الدور الثاني للدوري عقب إنتهاء مباريات المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا و التي يشارك بها الأهلي والزمالك، والبطولة الكونفدرالية والتى يشارك بها فريقي المصري و بيراميدز ، لمعرفة مصير الفرق الأربعة من التأهل للأدوار التالية من عدمه ووضع الجدول الخاص بالدوري حتى نهايته، إلى جانب الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر المتبقية وهو ما سيتم حسمه أيضاً يوم 10 فبراير عقب إنتهاء مباريات المجموعات.

الأهلي يختبر "ركبة" قفشة بعد العودة من زيمبابوى

يجرى محمد مجدى قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أشعة على ركبته غداً، الاثنين، للاطمئنان عليها بعد تعرضه لكدمة خلال لقاء بلاتينيوم الذى أقيم أمس، السبت، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تحسم الأشعة موقف اللاعب من مباراة طنطا المقبلة، والمقرر لها الأربعاء المقبل فى الدورى الممتاز.