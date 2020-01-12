سوبر كورة.. عجائب الدورى المصرى.. فسخ عقد لاعب بسبب "ركلة جزاء"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى حسن سعد الشهير بـ"الننى"، لاعب أسوان، إخطاراً من إدارة ناديه بفسخ التعاقد خلال الفترة الجارية، تمهيداً لرحيله إلى أحد الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وتلقى اللاعب عدداً من العروض يرغب فى بحثها خلال الفترة الجارية بعد قرار الجهاز الفنى لأسوان برحيله إلا أنه حتى هذه اللحظة ينتظر إنهاء إجراءات فسخ التعاقد.

لمعرفة تعليق حسن سعد الشهير بـ"الننى" على فسخ عقده مع أسوان بسبب ركلة جزاء عبر سوبر كورة.. من هنا

وتعادل أسوان مع الجونة بعد انتهاء اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، حيث تقدم تماسيح النيل فى الشوط الأول بهدف نظيف لمحمد الصباحى من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الجونة فى الشوط الثانى بهدف من ركلة جزاء أيضاً لأحمد حمدى، هذا التعادل رفع رصيد أسوان إلى النقطة 9 فى المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدورى العام، كما رفع الجونة رصيده إلى النقطة 13 فى المركز الـ12 بالجدول.

بدأ أسوان المباراة بمبادرة هجومية مستغلاً عامل الأرض، وحصل أبناء الجنوب على أكثر من ركلة ثابتة لكنها كانت بعيدة عن منطقة جزاء فريق الجونة، وفرض تماسيح النيل هيمنتهم على وسط الملعب فى الدقائق الخمس الأولى واستطاع مسعد عوض حارس أسوان أن يبعد الخطورة عن مرماه فى الدقيقة الثامنة بعد تصدية لركنية جوناثان نجويم لاعب الجونة، حيث حول الكرة بأطراف أصابعه بعيداً عن المرمى.

واحتسب حكم اللقاء أحمد الغندور ركلة جزاء لأبناء الجنوب فى الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، بعد تدخل محمد محسن ليلة لاعب الجونة على عبد العزيز إمام لاعب أسوان، داخل منطقة الجزاء، سجلها محمد الصباحى صانع ألعاب أسوان فى الدقيقة 15، معلناً التقدم لتماسيح النيل، تحول اللعب بعد الدقيقة 15 وواصل لاعبو الجونة الضغط الهجومى لتعديل النتيجة، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى مسعد عوض حارس أسوان، وانحصر اللعب فى وسط ملعب الفريقين.

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تواصلت الهجمات الخطيرة من جانب فريق الجونة فى الربع ساعة الأخيرة، لكنها تحطمت على دفاعات أبناء الجنوب الذين حالوا دون إحراز الجونة لهدف التعادل وتصدى مسعد عوض حارس أسوان لأكثر من فرصة خطيرة واحتسب حكم المباراة دقيقتين وقت بدل من ضائع، قبل أن ينتهى الشوط الأول فى الدقيقة 47 بتقدم أسوان بهدف نظيف خلال أحداث الشوط الأول .

بدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من: مسعد عوض، مصطفى دويدار، إبراهيم القاضي، محمد جابر، محمد اسماعيل، هيثم الفيل، أحمد عامر، أحمد فتحي، إبراهيم جلال، محمد الصباحي، عبد العزيز إمام فيما بدأ الجونة اللقاء بتشكيل مكون من: محمود الغرباوي، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، جوناثان نجويم، أكرم توفيق، محمد ليلة، أحمد عموري، عمرو بركات، أحمد ياسر ريان، أحمد حمدى.

وبدأ الجونة الشوط الثانى بضغط هجومى فى محاولة لإدارك هدف التعادل، عن طريق أحمد حمدى صانع ألعاب الفريق الساحلى، إلا أن مسعد عوض حارس أسوان تصدى لتسديدة لاعب الجونة بنجاح فى الدقيقة الأولى من الشوط الثانى، ونجح مسعد عوض فى الوصول إلى الكرة قبل أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة فى الدقيقة 49 لمنع لاعب الفريق الساحلى من الانفراد بالمرمى.

فى الدقيقة 62 احتسب أحمد الغندور حكم اللقاء ركلة جزاء جديدة لصالح فريق أسوان بعد تدخل أكرم توفيق الذى عرقل عبد العزيز إمام لاعب أسوان داخل منطقة الجزاء، ليسددها محمد الصباحى أيضاً ويتصدى لها الغرباوى حارس الجونة.

نجح أحمد حمدى صانع ألعاب الجونة فى تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام أسوان فى الدقيقة 78، من ركلة جزاء لتصبح النتيجة 1/1 وتعرض حسام غالى مدير الكرة بفريق الجونة للطرد فى الدقيقة 90 ليغادر الملعب، بعد اعتراضه على قرارات الحكم أحمد الغندور، واحتسب الغندور 4 دقائق وقت بدل ضائع، لتنتهى المباراة فى الدقيقة 95 بالتعادل الإيجابى بين الفريقين.