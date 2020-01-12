فيديو جراف.. 8 سيناريوهات تؤهل الأهلي إلى ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت نتائج الجولة الرابعة فى المجموعة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بما لا يخدم مصلحة النادى الأهلى، بعد تعادله المخيب للآمال مع بلاتنيوم بطل زيمبابوى بهدف لكل فريق، فى اللقاء الذى جمعهما بزيمبابوى، فى الوقت الذى حقق فيه النجم الساحلى فوزا غاليا على الهلال فى عقر داره بهدفين لهدف وتصدر الفريق التونسى المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما الأهلى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، ثم الهلال السودانى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وأخيرا بلاتنيوم برصيد نقطة وحيدة ، لتزيد المجموعة تعقيداً بالنسبة للأهلى ولكنه يملك العديد من السناريوهات التى تؤهله سواء فى صدارة المجموعة أو فى المركز الثانى

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ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي نظيره النجم الساحلى التونسى على ملعب السلام فى التاسعة مساء الجمعة 24 يناير الجارى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وكان الأهلى قد تعادل مع بلاتينيوم الزيمبابوى بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا.

ويفتقد فريق النجم الساحلى التونسى لحارس مرماه مكرم البديرى خلال مباراته المقبلة أمام النادى الأهلى المقررة 24 يناير الجاري، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.يد من السناريوهات التى تؤهله سواء فى صدارة المجموعة أو فى المركز الثانى.