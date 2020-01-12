سموحة يتعادل مع الحدود في الظهور الأخير للتوأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
حسم التعادل السلبي مباراة حرس الحدود وسموحة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
جاءت أحداث المباراة هادئة، ولم تشهد أية محاولات خطيرة من جانب الفريقين ليُنهي التعادل السلبي أحداث اللقاء.
بتلك النتيجة رفع حرس الحدود رصيده إلى النقطة الـ18 (جمعها من خوض 13 جولة، حقق الفوز في 4، تعادل في 6، خسر في 3).
على الجانب الآخر، رفع سموحة رصيد إلى النقطة الـ18 -متساويًا مع الحدود- (جمعها من خوض 13 جولة، حقق الفوز في 4، تعادل في 6 وخسر في 3).
جدير بالذكر أن تلك المباراة هي الأخيرة للتوأم حسام وإبراهيم حسن اللذين سيرحلان عن تدريب سموحة وفقُا لبيان رسمي أصدره النادي الأزرق منذ عدة أيام.
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