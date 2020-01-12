مدرب الهلال: لم يعد أمامنا سوى تجاوز بلاتينيوم والأهلي من أجل التأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أبدى حمادة صدقي، المدير الفني للهلال السوداني، حزنه الشديد لهزيمة فريقه على ملعبه أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي، بعدما فرط في تقدمه بهدف ليخسر (2-1) في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال صدقي، في تصريحات صحفية بعد المباراة: "الهلال أضاع الفرص نتيجة الغياب الذهني، الفريق الذي يهدر الفرص يُعاقب دائما".

وأضاف: "تم معاقبتنا بخسارة مُرة للغاية، رغم أننا كنا نفكر في الاستفادة من الفوز الذي حققناه على النجم الساحلي في المباراة السابقة بملعبه".

Advertisements

وتابع: "تباطؤ مجلس إدارة نادي الهلال في تجديد عقود 4 لاعبين، أثَّر على إعدادهم لمباراة النجم الساحلي".

واختتم تصريحاته قائلا: "لم يعد هناك خيار أمامنا سوى الفوز على بلاتينيوم والأهلي في المباراتين المتبقيتين بدور المجموعات من أجل التأهل".

يُذكر أن الأهلي تعادل مع بلاتينيوم الزيمبابوي ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني خلف النجم الساحلي التونسي متصدر المجموعة الثانية بـ9 نقاط، فيما يأتي الهلال ثالثًا بست نقاط ويتذيل بلاتينيوم الترتيب بنقطة وحيدة.