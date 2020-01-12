النجم يقترب والأهلي "يخسر".. كيف تناولت صحف تونس والسودان نتائج المجموعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تعادل غير مُرضٍ، عاد به فريق الأهلي من زيمبابوي بعدما خسر نقطتين أمام نظيره بلاتينيوم خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية رفقة كل من النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني حاليًا في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، جمعها من خوض 4 جولات (حقق الفوز في مباراتين، تعالد في واحدة وخسر في أخرى)، بينما يتصدر النجم جدول المجموعة برصيد 9 نقاط، ويحل الهلال السوداني المرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط.

وسلطت الصحف التونسية والسودانية الضوء على تعادل الأهلي وفوز النجم الساحلي الذي اقترب من حسم بطاقة التأهل الأولى.

الشروق التونسية

النجم يقترب من ربع نهائي رابطة الأبطال

أبرزت صحيفة الشروق فوز النجم الساحلي على الهلال بنتيجة 2-1، واقتراب الفريق التونسي من حسم بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي.

وقال "الشروق": "ثأر النجم الساحلي من هزيمته في رادس ضد الهلال السوداني بالفوز عليه بنتيجة 2-1 في أم درمان ليستعيد صدارة ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط".

وأضافت: "تقدم النجم على الأهلي بنقطتين بعدما تعادل الأخير خارج أرضه مع بلاتينيوم الزيمبابوي منعشا بذلك آماله في التأهل للدور ربع النهائي".

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يهم النجم الساحلي.. تعادل بلاتينيوم والأهلي في أبطال أفريقيا

على الجانب الآخر، تناولت "الشروق" تعادل بلاتينوم مع الأهلي المصري (1-1)، لافتة إلى أن تلك النتيجة تصب في مصلحة النجم.

الصباح التونسية

واقعية النجم تمنحه صدارة المجموعة الثانية

وقالت الصحيفة التونسية إن النجم نجح في الفتك بمنافسه ليتصدر المجموعة الثانية، ولفتت إلى أن السيطرة كانت لصالح أصحاب الأرض في البداية قبل أن تقود الواقعية النجم للعودة إلى أحداث المباراة بتعديل النتيجة ثم الفوز.

موزاييك

تناولت إذاعة "موزاييك" نتيجة مباراتي الأهلي والنجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا.

واختارت "موزاييك" وصف تعادل الأهلي "بخسارة" نقطتين أمام بلاتينوم، بينما نجح النجم الساحلي بالعودة بالفوز من السودان.

أخبار السودان

لا غالب ولا مغلوب بين الأهلي وبلاتينيوم

وقالت الصحيفة: "حسم التعادل بهدفٍ لكلٍ فريق مباراة الأهلي المصري ونظيره بلاتينيوم الزيمباوي".

وأضافت أن: "الأهلي حصد النقطة السابعة، فيما بقي بلاتينيوم الزيمباوي في نقطة وحيدة".

النجم الساحلي يرد الصفعة للهلال في أم درمان

الصحيفة ذاتها، تناولت فوز النجم على الهلال وقالت: "رد النجم الساحلي، الصاع للهلال السوداني في عقر داره ملعب الجوهرة الرزقاء بمدينة أم درمان، محولًا خسارته إلى فوز بنتيجة (2-1) ضمن الجولة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا".

وأضافت: "ثأر النجم الساحلي لخسارته من الأزرق السوداني في الجولة الثالثة بملعب رادس في تونس، ليقبض على صدارة المجموعة الثانية بـ9 نقاط، متقدمًا على الأهلي الوصيف بنقطتين، بينما تجمد الهلال بالمركز الثالث وفي جعبته 6 نقاط".