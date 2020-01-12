شاهد.. نهائي الديربي الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية الديربي الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني. تنطلق مباراة نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتليتكو مساء اليوم في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ، ويمكنكم متابعة مباراة نهائي السوبر الإسباني بين فريقي ريال مدريد و أتليتكو مدريد عبر شاشة قناة بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبيKSA Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي فارس عوض KSA Sports 3 HD . KSA Sports 3 HD . وصعد فريق ريال مدريد إلي مباراة نهائي السوبر الإسباني بعد أن حقق الفوز على فالنسيا في مباراة نصف النهائي بثلاثية مقابل هدف ، بينما صعد أتليتكو مدريد ليلعب مباراة اليوم أمام الفريق الملكي ، بعد الفوز علي برشلونة في نصف النهائي بثلاثية مقابل هدفين .

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