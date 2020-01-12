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نادي الشعلة السعودي يضم مدافع الانتاج الحربي

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أعلن نادي الشعلة السعودي عن التوقيع مع الغاني، وهاب عنان، مدافع الإنتاج الحربي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وحضر توقيع العقود مع اللاعب الغاني، فهد عبدالله الطفيل رئيس نادي الشعلة، ومعه وكيل اللاعب أبو زيد.


ويحتل فريق الشعلة المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي للدرجة الثانية،

برصيد 26 نقطة، بعد خوضه 19 مباراة، والفوز في 6 والتعادل في 8، وخسارة 5 مباريات.
وكان اللاعب الغاني، أنضم لصفوف الانتاج الحربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فريق الغاني.

 

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