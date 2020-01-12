أعلن نادي الشعلة السعودي عن التوقيع مع الغاني، وهاب عنان، مدافع الإنتاج الحربي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وحضر توقيع العقود مع اللاعب الغاني، فهد عبدالله الطفيل رئيس نادي الشعلة، ومعه وكيل اللاعب أبو زيد.
برصيد 26 نقطة، بعد خوضه 19 مباراة، والفوز في 6 والتعادل في 8، وخسارة 5 مباريات.
ويحتل فريق الشعلة المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي للدرجة الثانية،
وكان اللاعب الغاني، أنضم لصفوف الانتاج الحربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فريق تشيلسي الغاني.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي الشعلة السعودي يضم مدافع الانتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.