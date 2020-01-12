إصابة لويس سواريز بغضروف الركبة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن إصابة لويس سواريز مهاجم الفريق الكتالوني، في غضروف الركبة اليمنى المفصلي.
وأضاف النادي في بيانه إلى أن سواريز سيخوض عملية جراحية في عضروف الركبة اليمنى، ، تحت إشراف الطبيب رامون كوجاتاليوم الأحد، بعد تعرضه للإصابة بعد مشاركته خلال مباراة برشلونة أتلتيكو مدريد بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وكان سواريز قد شارك فى الموسم الحالى فى 23 مباراة،سجل خلالها 14 هدفًا فى بطولتى الدورى الإسبانى ودورى أبطال أوروبا وصنع 7 أهداف أخرى.
وكان برشلونة أقصي من المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، في نصف النهائي.
ومن المتوقع أن يغيب سواريز عن صفوف برشلونة، لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة.
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