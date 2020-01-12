شاهد.. بث مباشر لمباراة بين بيراميدز والمصري المثيرة في الكونفدرالية

حرصًا من بوابة "الوفد" لمتابعيها تقدم خدمة البث المباشر لمباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي التي تقام على ملعب الدفاع الجوي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. تنطلق مباراة بيراميدز أمام المصري في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة. مساء بتوقيت القاهرة. وتذاع مباراة بيراميدز ضد المصري بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت المشفرة HD 1 بتعليق علي محمد علي. Advertisements يسعى المصرى لرد اعتباره بعد هزيمته فى اللقاء الأول باستاد الجيش بالسويس، فيما يطمح بيراميدز إلى الفوز مجددًا وحصد النقاط الثلاث لتأكيد صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة وحجز أول بطاقة للتأهل للدور المقبل. الجيش بالسويس، فيما يطمح بيراميدز إلى الفوز مجددًا وحصد النقاط الثلاث لتأكيد صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة وحجز أول بطاقة للتأهل للدور المقبل. يحتل بيراميدز قمة المجموعة برصيد 9 نقاط بالفوز فى 3 مباريات، وجاء المصرى وصيفًا بـ6 نقاط من فوزين وهزيمة، بينما احتل رينجرز ونواذيبو المراكز الأخيرة برصيد نقطة واحدة. شاهد.. مباراة بيراميدز والمصري

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