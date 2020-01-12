رسميًا.. غزل المحلة يتعاقد مع إسلام الفار

أعلن نادي غزل المحلة اليوم تعاقده رسميًا مع النجم إسلام الفار صانع العاب نادي أبو قير للأسمدة والنادي الأولمبي السابق ضمن خطة النادي لدعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري . النادي لدعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري . ووقع الفار على عقد مع فريق غزل المحلة لمدة ثلاث مواسم ونصف الموسم وجاء التعاقد مع اللاعب بناء علي رغبة المدير الفني للفريق خالد عيد الذي أبدى إعجابة بقدرات اللاعب وطالب بسرعة حسم الصفقة . غزل المحلة لمدة ثلاث مواسم ونصف الموسم وجاء التعاقد مع اللاعب بناء علي رغبة المدير الفني للفريق خالد عيد الذي أبدى إعجابة بقدرات اللاعب وطالب بسرعة حسم الصفقة .

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