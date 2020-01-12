شاهد.. زي النهارده من 41 سنة حسن شحاتة يسجل أول أهدافه في شباك الأهلي

زي النهارده 12 يناير 1979 سجل حسن شحاتة، لاعب الزمالك، أول أهدافه في شباك الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول في الدوري المصري الممتاز.

حسم التعادل الإيجابي نهاية مباراة الأهلي والزمالك بهدف لكل منهما.

حيث سجل مختار مختار، مدرب الإنتاج الحربي الحالي، هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول، الذي شهد استحواذ للفريق الأحمر على المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف من دون رد.

بينما سجل حسن شحاتة أول أهدافه في

شباك الأهلي بـأسيست صبري المنياوي في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني، ليتعادل للزمالك، برأسه من الوضع الطائر وسط استحواذ تام لأصحاب القلعة البيضاء الذين شاركوا في الشوط الثاني بمعنويات مرتفعة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

جدير بالذكر أن حسن شحاتة لم يشهد الفوز طوال تاريخه مع الزمالك على الأهلي.

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شاهد.. أهداف المباراة من هنا..