اتحاد الكاراتيه يقيم حفل تكريم لأبطال العالم

يقيم الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل تكريم لأبطال العالم للكاراتيه وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يناير 2020 . ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وذلك في دار الدفاع الجوي بالتجمع الخامس وقرر الاتحاد فتح أبواب الحفل أمام الصحفيين والإعلاميين للحضور وتغطية الحدث . فتح أبواب الحفل أمام الصحفيين والإعلاميين للحضور وتغطية الحدث . ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات المهمة على رأسهم رئيس اتحاد الكاراتيه ومجموعة من اللاعبين الذين نجحوا في تجقيق إنجازات خلال عام 2019 المنقضي .

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