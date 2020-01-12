تعرَّف على سبب استبعاد النحاس لإبراهيم صلاح أمام إف سي مصر

شهدت قائمة المقاولون العرب الأخيرة، المواجهة أمام إف سي مصر، استبعاد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، لإبراهيم صلاح، لاعب وسط الفريق، من القائمة ذئاب الجبل أمام مصر والتي انتهت بفوز المقاولون بثلاث أهداف مقابل هدف، ضمن

الأسبوع الـ13 من الدوري الممتاز، بعد ظهوره بوزن زائد خلال مباراة ذئاب الجبل السابقة أمام مصر المقاصة.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة، إبراهيم صلاح، التي يظهر فيها بوزن زائد، بشكل

ملحوظ، خلال مباراة المقاولون والمقاصة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

شاهد..إبراهيم صلاح بوزن زائد خلال مباراة المقاولون والمقاصة

وانضم إبراهيم صلاح صاحب الـ32 عامًا، إلى نادي المقاولون العرب في الانتقالات الصيفية لعام 2017، قادمًا من صفوف الزمالك، وصلاح من العناصر الأساسية لدى لذئاب الجبل، لما يملكه من إمكانيات، وخبرة كبيرة.