يواجه فريق أستون فيلا الذى يلعب له الثنائى الدولى المصرى محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدى، مانشستر سيتى، فى السادسة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ٢٢ من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.

يسعى مانشستر سيتى للفوز من أجل حصد الثلاث نقاط ومواصلة الضغط على ليستر سيتى الوصيف، وانتزاع المركز الثانى منه، بعدما ابتعد مانشستر سيتى عن ليفربول متصدر البريميرليج بفارق ١٣ نقطة عن أقرب منافسيه، حيث أصبح اللحاق بالريدز أمرًا صعبًا، وهو ما يراه بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق

السيتى المتوج معهم بلقب الدورى فى آخر موسمين، أن الفريق سيركز على البطولات الأخرى، والحصول على مركز مؤهل

لدورى الأبطال بالموسم المقبل.

كما اقترب الثنائى المصاب للسيتى، إيمريك لابورت، ولورى سانى من العودة لصفوف الفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة التى لاحقتهما، وبدأ كل منهما فى المراحل الأخيرة من التعافى من الإصابة، ويعد لابورت وسانى من العناصر الأساسية والهامة لدى الفريق السماوى لكن الإصابة القوية التى

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تعرض لها كل منهما فى بداية الموسم جعلتهما يغيبان لفترة طويلة.

ومن المنتظر أن يدخل جوارديولا بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى: إيدرسون، فى الدفاع: كايل والكر، نيكولاس اوتاميندى، فيرناندينهو، بنجامين ميندى، فى خطالوسط: ألكاى جوندوجان، رودى، بيرناردو سيلفا، فى الهجوم: رياض محرز، جابرييل خيسوس، رحيم سترلينج.

على الجانب الآخر، من المنتظر أن يدخل أستون فيلا بقيادة دين سميث المدير الفنى للفريق بتشكيل مكون من: نيلاند فى حراسة المرمى، فى الدفاع: مينجز، هاوس، نايل تايلور، فريدريك، فى الوسط: ناكامبا، دوجلاس لويز، كونور، فى الهجوم: محمود تريزيجيه، أنور غازى، جرياليتش.

بجودة عالية..بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بمشاركة تريزيجيه في الدوري الإنجليزي..