علي الصاوي يخوض نهائي بطولة سيرياس آيه للكاراتيه اليوم

يخوض اليوم الأحد علي الصاوي، لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه المباراة النهائية في منافسات وزن -67 كجم ببطولة «سيرياس آيه» Series A المقامة في الفترة من 10 إلى 12 يناير بتشيلي، وهي أول بطولات التصنيف الأوليمبي لهذا العام، وسيواجه الصاوي في

المباراة النهائية لاعب تركيا بوراك أويجور.

وتأهل الصاوي للنهائي بعد فوزه أمس في مباراة نصف النهائي على لاعب كازاخستان ديدار أميرالي بنتيجة 1-0.

وكان الصاوي قد حقق مشوارًا مميزًا بالبطولة حيث فاز في جميع

مبارياته بالدور الأول على كل من: لاعب بلغاريا بنتيجة 2-0، ثم لاعب بلجيكا بنتيجة 9-0، ثم لاعب فنزويلا بنتيجة 8-1.

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من ثمانية لاعبين (5 سيدات و3رجال)، ويقود الفريق فنيًا محمد عبدالرحمن ومحمد عبدالرجال، ويرأس البعثة دكتور وليد الهلالي.

وتقام البطولة بسانتياغو بشيلي بمشاركة 466 لاعبًا يمثلون 65 دولة.