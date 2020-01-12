نتيجة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي فى كأس الكونفدرالية الأفريقية

يستقبل فريق بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى، فى اهم مباريات اليوم الاحد 12-1-2020 على ستاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشرة.
تنطلق مباراة بيراميدز والمصري اليوم فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة، 16:00 بتوقيت جرينتش.
يدخل بيراميدز المباراة فى صدارة المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط، فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.
واصل فريق بيراميدز انطلاقته القوية في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) بفوزه على المصري 2 / 1 على ملعب الجيش بمدينة السويس، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بدور المجموعات للبطولة.
وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين فى الموسم الحالي بالجولة الـ9 من مسابقة الدوري المصري، شهد تعادلا ايجابياً بنتيجة 1-1 فى المباراة التي اقيمت على ملعب السويس الجديد.
حدير بالذكر ان الأداء المتميز الذي يقدمه المصرى وبيراميدز فى منافسات بطولة الكونفدرالية هذا الموسم أذهل الكثيرون لان الثنائى المصرى لايكتفى بالفوز وإنما يحطم الأرقام القياسية ويسطر تاريخاً جديداً للفرق المصرية فى المشاركات الافريقية.
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