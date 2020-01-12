آرسنال يضع عينه على نجم وسط ميلان

ذكر تقرير إخباري اليوم الأحد أن نادي أرسنال الإنجليزي يدرس التقدم بعرض لضم لاعب خط الوسط التركي هاكن كالهانوغلو، بعقد إعارة من ميلان الإيطالي.

وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد لأرسنال يسعى لتعزيز صفوف الفريق، وقد طلب ضم كالهانوغلو.

وذكر موقع “فوتبول إيطاليا” أن لاعب باير ليفركوزن الألماني السابق، عانى في الفترة الأخيرة حيث وجد صعوبة في العودة إلى المستويات الجيدة التي قدمها خلال الموسم الأول له مع ميلان.

ويقضي كالهانوغلو 25/ عاماً/ حالياً موسمه الثالث مع ميلان، ولا يتوقع أن يرفض الأنتقال لفريق آخر في حالة تلقي عرض مناسب.

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لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ميلان سيقبل أنتقال اللاعب التركي الدولي على سبيل الإعارة.

وشارك كالهانوغلو في 18 مباراة مع ميلان في الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً آخر.

وكان كالهانوغلو قد إنضم إلى ميلان قادماً من ليفركوزن في صيف عام 2017 مقابل 24 مليون يورو.