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آرسنال يضع عينه على نجم وسط ميلان

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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ذكر تقرير إخباري اليوم الأحد أن نادي أرسنال الإنجليزي يدرس التقدم بعرض لضم لاعب خط الوسط التركي هاكن كالهانوغلو، بعقد إعارة من ميلان الإيطالي.

وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد لأرسنال يسعى لتعزيز صفوف الفريق، وقد طلب ضم كالهانوغلو.

وذكر موقع “فوتبول إيطاليا” أن لاعب باير ليفركوزن الألماني السابق، عانى في الفترة الأخيرة حيث وجد صعوبة في العودة إلى المستويات الجيدة التي قدمها خلال الموسم الأول له مع ميلان.

ويقضي كالهانوغلو 25/ عاماً/ حالياً موسمه الثالث مع ميلان، ولا يتوقع أن يرفض الأنتقال لفريق آخر في حالة تلقي عرض مناسب.

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أرسنال يسعى لضم كالهانوغلو من ميلان (صور: Getty)

لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ميلان سيقبل أنتقال اللاعب التركي الدولي على سبيل الإعارة.

وشارك كالهانوغلو في 18 مباراة مع ميلان في هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً آخر.

وكان كالهانوغلو قد إنضم إلى ميلان قادماً من ليفركوزن في صيف عام 2017 مقابل 24 مليون يورو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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