رسميًا | تطبيق تقنية الفار في السوبر المصري

أعتمدت اللجنة الموقتة لإدارة الاتحاد المصري السبت إقامة مباراة الكأس السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك في دولة الامارات.
وأشار الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري أعتماد ملعب محمد بن زايد الذي يتسع لـ37 الف متفرج في العاصمة أبوظبي يوم الخميس 20 فبراير، وذلك بعد تأجيل مباراة القمة من الجولة الرابعة في الدور الأول إلى 24 فبراير بدلاً من 19 منه.
وأضاف البيان انه “من المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية في ايه آر خلال المباراة”.
وكان الأهلي أحرز لقب النسخة الاخيرة في الإسكندرية بفوزه على الزمالك 3-2، معززاً رقمه القياسي باللقب الحادي عشر مقابل ثلاثة للزمالك.
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