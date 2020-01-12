اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا اليوم مانشستر سيتي الاحد 12-1-2020 مباراة Trezeguet

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بث حي الان مباراة مانشستر سيتي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا مشاهدة مباراة تريزجيه يستضيف ملعب فيلا بارك اليوم مباراة قوية تجمع بين نادى أستون فيلا صاحب الأرض والجمهور ونظيره مانشستر سيتي حامل لقب الدوري، ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم جوناثان موس.

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا مشاهدة مباراة تريزجيه يحل فريق مانشستر سيتى ضيف ثقيل على نظيره أستون فيلا ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا مشاهدة مباراة تريزجيه القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بالدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا مشاهدة مباراة تريزجيه يلتقي فريقي مانشستر سيتي وأستون فيلا ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا مشاهدة مباراة تريزجيه التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

حراسة المرمى : إيديرسون مورايس

خط الدفاع : بنيامين ميندي - اوتامندي - فيرناندينيو - كايل والكر

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خط الوسط : كيفين دي بروين - بيرناردو سيلفا - إلكاي جاندوجان

خط الهجوم : رحيم سترلينج - جابرييل خيسوس - رياض محرز

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا مشاهدة مباراة تريزجيه بينما تشكيل أستون فيلا المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى : توم هيتون

خط الدفاع :جولبيرت، كونسا، منجس، هاوس، تايلور

خط الوسط : تاكامبا. محمود حسن تريزيجيه، انور الغازي، دوجلاس

خط الهجوم : جاك جراليش

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا مشاهدة مباراة تريزجيه ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 44 نقطة بينما يحتل أستون فيلا المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.