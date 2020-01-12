رياضة | 12 مباراة حاسمة يغيب عنها سواريز مع برشلونة.. نابولي والكلاسيكو الأبرز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 12 مباراة حاسمة يغيب عنها سواريز مع برشلونة.. نابولي والكلاسيكو الأبرز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة لإصابة في الركبة، والتي سيخضع على إثرها لعملية جراحية.

ومن المنتظر أن يغيب سواريز عن صفوف النادي الكتالوني لمدة تتراوح من إلى 7 أسابيع حتى التعافي من الإصابة التي يعاني منها.

وشارك المهاجم الأوروجوياني في في 17 مباراة هذا الموسم في الدوري الإسباني، نجح خلالها في تسجيل 11 هدفًا وصناعة 7 أهداف، بالإضافة إلى تسجيله 3 أهداف وصناعته هدفين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نستعرض المباريات التي سيغيب عنها سواريز :-

برشلونة × غرناطة يوم 19 يناير 2020 في الدوري الإسباني.

دور الـ 16 في بطولة كأس إسبانيا يوم 22 يناير 2020.

فالنسيا × برشلونة يوم 25 يناير 2020 في الدوري الإسباني.

دور الـ 8 في كأس إسبانيا يوم 29 يناير 2020.

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برشلونة × ليفانتي يوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني.

دور ربع النهائي في كأس إسبانيا يوم 5 فبراير 2020.

برشلونة × ريال بيتيس في الدوري الإسباني يوم 9 فبراير 2020.

دور نصف النهائي في كأس إسبانيا يوم 12 فبراير 2020

برشلونة وخيتافي يوم 16 فبراير 2020 في الدوري الإسباني.

حال غيابه لمدة 7 أسابيع

برشلونة × إيبار في الدوري الإسباني يوم 22 فبراير 2020.

برشلونة × نابولي في دوري أبطال أوروبا يوم 25 فبراير 2020.

ريال مدريد × برشلونة يوم 1 مارس 2020 في الدوري الإسباني.