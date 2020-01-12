رياضة | الكشف عن أخر تطورات مفاوضات برشلونة مع تشافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن أخر تطورات مفاوضات برشلونة مع تشافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أخر تطورات مفاوضات نادي برشلونة مع الإسباني تشافي هيرناديز المدير الفني للسد القطري لتولي مهمة تدريب الفريق خلفًا للرحيل المتوقع لأرنستو فالفيردي.

ويرغب نادي برشلونة في التخلص من أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، على خلفية النتائج المتراجعة للفريق الكتالوني هذا الموسم والتي كان أخرها الخروج من بطولة كأس السوبر على يد أتلتيكو مدريد بالخسارة بهدفين مقابل ثلاثة.

صحيفة "الماركا" أفادت بأن برشلونة يرغب في تعيين تشافي مديرًا فنيًا للفريق، وعقد إيريك أبيدال السكرتير الفني للنادي الكتالوني اجتماعًا مع تشافي وعرض عليه تدريب الفريق.

وأضافت الصحيفة بأن تشافي رفض تولي منصب المدير الفني لبرشلونة في يناير وأبدى موافقته على تدريب الفريق في يونيو، بعد نهاية الموسم الحالي.