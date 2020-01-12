رياضة | أحمد فتحي يطلب مليون دولار لتجديد عقده مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فتحي يطلب مليون دولار لتجديد عقده مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع أحمد فتحي جوكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شرطاً من أجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

وينتهي عقد أحمد فتحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل بدون علم إدارة القلعة الحمراء.

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ويناقش مسؤولو النادي الأهلي عقب انتهاء مباراة بلاتينيوم ستارز أمس السبت في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ملف التجديد للرباعي الكبار شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن أحمد فتحي طلب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المساواة مالياً مع النيجيري جونيور أجايي والتونسي علي معلول من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

واشترط أحمد فتحي جوكر الأهلي الحصول على ملبغ مليون دولار في الموسم الواحد من أجل تجديد عقده مع الفريق الأحمر بعدما تعرض للظلم في الموسمين الماضيين بالحصول على 4 ملايين جنيه فقط في الموسم الواحد بسبب الترضية التي حصل عليها من محبي النادي الأهلي قبل التجديد.