رياضة | خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توقيع عقوبة مادية على حسين الشحات نجم الفريق، عقب العودة من المشاركة في مباراة بلاتينيوم ستارز بدوري أبطال إفريقيا.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر داخل الفريق أن عبدالحفيظ قرر توقيع عقوبة مالية على حسين الشحات بسبب استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي والدخول في مشاحنات مع بعض الجماهير خلال الفترة الماضية.

وكان الشحات، قد رد على أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب الهجوم على خالد محمود طبيب الفريق بشأن الإصابات، ليتلقى اللاعب الاتهامات بالتقصير مع فريقه والانشغال بالسوشيال ميديا.