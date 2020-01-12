رياضة | جلسة كارتيرون وأمير مرتضى تنتهي بعودة كاسونجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة كارتيرون وأمير مرتضى تنتهي بعودة كاسونجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على هامش مران اليوم.



وناقش الطرفان بعض الأمور الخاصة بفريق الزمالك وعلى رأسها قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو بعدما طلب الخواجة قيده بشكل رسمي في قائمة الفريق الشتوية.



ويتبقى للزمالك مقعد واحد فقط في قائمته بعد استخادم 4 أوراق استبدال قبل بداية الموسم الكروي الجديد ورفض الاتحاد المصري لكرة القدم فتح الباب للاستبدال بأي شكل استثنائي من الأساس.



وأثنى الخواجة على قدرات وإمكانيات كاسونجو بعدما نال إعجابه في التدريبات الأخيرة للفريق واعتبره مفتاح مهم في خط الهجوم.

Advertisements



كما وضع بعض الخيارات في مركز الجبهة اليمنى ووسط الملعب لعلاج النقص الذي يعاني منه الفريق.



كما تحدث المدرب مع أمير مرتضى عن خطته للمرحلة المقبلة ورغبته في تطبيق سياسة التدوير لإراحة العناصر الأساسية بسبب ضغط اللقاءات وخوض مباراة بمعدل كل 3 أيام وهو ما يؤثر عليهم بشكل سلبي.



ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري.



وتغلب الزمالك على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد في الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

