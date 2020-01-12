رياضة | حيلة كارتيرون لعلاج أزمة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حيلة كارتيرون لعلاج أزمة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لعلاج مشكلة وسط الملعب والنقص العددي الذي يواجه الفريق.

ولا يتواجد في وسط ملعب الزمالك سوى طارق حامد وفرجاني ساسي فقط حاليًا وهو ما يمثل مشكلة للفريق.

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ولا يشارك محمد حسن سوى في فترات قليلة مع الزمالك ومتباعدة مما يصعب من فرص مشاركته أساسيًا.

وحاول كارتيرون توظيف بعض اللاعبين في مركز خط الوسط وتغيير مركزهم بشكل كامل وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو بجانب محمد عبد الغني والمغربي أشرف بن شرقي لتجنب الوقوع في أي مشكلة خلال الفترة المقبلة سواء على صعيد بطولة الدوري أو دوري أبطال افريقيا.

وأوصى المدرب بالتعاقد مع لاعب وسط مدافع في يناير الجاري على أمل الموافقة على زيادة الاستبدال بسبب النقص الذي يواجه الفريق في أكثر من مركز والحاجة للتدعيم.