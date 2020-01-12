شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للإسكواش وكرة اليد للجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الإثنين، في مقر وزارة التعليم العالي، المؤتمر الصحفي لتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري للإسكواش، وجامعة نيو جيزة، لتنظيم مصر بطولة العالم للجامعات للإسكواش 2022، وهى البطولة التي ستقام على 7 ملاعب داخل جامعة نيو جيزة، على ان يكون النهائي على الملعب الزجاجي تحت سفح الهرم.

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كما يتم أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري لكرة اليد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لتنظيم مصر بطولة العالم للجامعات 2024، والتي ستستضيف منافساتها الصالة المغطاة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، على ان يكون النهائي في الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو الصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

وكان الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات أعلن إسناد تنظيم مصر البطولتين يوم 6 ديسمبر الماضي، بعدما قام الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بعرض ملف مصر بمقر الاتحاد الدولي في لوزان نوفمبر الماضي.

وينظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات منافسات رياضية في 40 لعبة مختلفة، يشارك فيها 27 جامعة حكومية، و25 جامعة خاصة، و205 معهد حكومي وخاص، يشاركون تحت مظلة وزارة التعليم العالي، وتعد النسخة الحالية من منافساته هي النسخة الـ 47 على مدار تاريخه.