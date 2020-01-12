شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالشافي» راحة من تدريبات الزمالك.. وانتظام «جمعة» و«عبدالغني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حصل محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق، التي أقيمت، اليوم الأحد، بعد موافقة المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون، بسبب الإجهاد بعد مباراة زيسكو يونايتد الزامبي.

Advertisements

ومن المقرر أن ينتظم عبدالشافي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بداية من غد، الإثنين.

كما انتظم عبدالله جمعة ومحمد عبدالغني، ثنائي الفريق، في التدريبات الجماعية، بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

وشارك جمعة وعبدالغني بشكل طبيعي في تدريبات الكرة مع زملائهما استعدادًا لمواجهة الجونة، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.