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شكرا لقرائتكم خبر عن 2300 فدان بوسط سيناء لإنشاء مضمار لسباقات الهجن (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت محافظة شمال سيناء، عن تخصيص 2300 فدان بمنطقة وسط سيناء لصالح نادي سيناء للهجن والفروسية لإنشاء مضمار لسباقات الهجن.
وأكد جازي سعد، رئيس مجلس إدارة النادي، أن لجنة برئاسة عبدالعال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد، وعضوية كل من حسام الشريف مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، وناجى إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، وأحمد عبدالحليم رئيس مركز ومدينة الحسنة، قامت باستلام الأرض المخصصة للنادي.
وأضاف سعد، أن الأرض بمساحة 2300 فدان أي 7 كيلو متر في كيلو متر ونصف، وتم تخصيصها لإنشاء مضمار لسباقات الهجن على أحدث مستوى.
وأشار إلى أن تنظيم سباق دولي للهجن في المضمار الذي سيتم إنشاءه بحضور عدد من الدول العربية والمحافظات المصرية، بجانب محافظتي شمال وجنوب سيناء، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والمهتمين بسباقات الهجن، موجها الشكر لمحافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، لدعمه النادي.
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