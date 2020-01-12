فان دي بيك: لن أرحل عن اياكس هذا الموسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

صرح اللاعب دوني ​فان دي بيك​ أنه لن ينضم إلى فريق ​مانشستر يونايتد​ في شهر يناير وسيظل في نادي ​أياكس​ حتى نهاية هذا الموسم على الأقل.



وقال فان دي بيك: "ليس الأمر أنني أستطيع أو أريد أن أفعل شيئًا في الوقت الحالي. لقد قلت ذلك من قبل وسأقولها مرة أخرى: سأبقى في أياكس هذا الموسم. وربما الموسم المقبل كذلك".

وأضاف: "هذه التقارير عن ريال مدريد أو مان يونايتد هي علامة جيدة، لكنها ليست مهمة الآن. قلت إنني سأبقى في أياكس وسأفعل ذلك بنسبة 100 في المائة".