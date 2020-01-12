شكرا لقرائتكم تهنئة خاصة من لاعبى الزمالك لمحمد عنتر .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم لاعبو الزمالك التهنئة لزميلهم محمد عنتر بعد أن رزقه الله بمولود أطلق عليه اسم يامن ، وأدى الفريق تدريباته ظهر اليوم استعدادا لمواجهة الجونة والمقرر لها الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري الممتاز بعد الحصول على راحه أمس بعد الفوز علي زيسكو الزامبي بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة لدوري المجموعات الإفريقي وارتفاع رصيد الفريق إلى سبع نقاط فى المركز الثاني في المجموعه الأولى Advertisements وفى سياق متصل اجتمع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى ، فى جلسة اليوم مع الفرنسي باتريس كارتيرون على هامش التدريبات الجماعية اليوم، التى أقيمت على ملعب النادى، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الفريق الأبيض ضمن التحضيرات لمواجهة الجونة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، فى منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

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