شكرا لقرائتكم شريف إكرامي يعود لقائمة الأهلي أمام طنطا بعد غياب طويل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيعود شريف أكرامي للتدريبات الجماعية التى سيخوضها الفريق عقب العودة من زيمبابوي ليكون جاهزاً لمباراة طنطا الأربعاء المقبل خاصة وأن الآلآم التى عانى منها الفترة الماضية في السمّانة أختفت تقريباً بشكل جعله مؤهل للمشاركة في التدريبات الجماعية وثم المباريات.
ويغيب شريف اكرامي عن مباريات الاهلي منذ مباراة بلاتينيوم بإستاد السلام في الجولة الثالثة لدور المجموعات حيث غاب الحارس الدولي عن عدة مباريات محلية وأفريقية.
ورغم غياب شريف اكرامي عن مباريات الفريق الأخيرة إلا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر يعول عليه كثيراً في "لم شمل" اللاعبين والتحدث معهم بشكل مستمر كونه أحد كباتن الأهلي وابناء النادي من أجل تحفيزهم بشكل مُستمر ومساعدتهم على تحقيق الأنتصارات المحلية والافريقية ويؤدي شريف أكرامي هذا الدور بشكل جيد خاصة وأن علاقته قوية بجميع لاعبي الفريق تقريباً.
ويعود الاهلي من زيمبابوي في الساعات الأولى من صباح غداً ، الاثنين، ويستعد الفريق لمباراة طنطا في الدوري التى يتطلع المارد الأحمر للفوز فيها من أجل إستكمال الأنتصارات المحلية الاخيرة.
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