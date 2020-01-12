شكرا لقرائتكم عجائب "الايجيبشن ليج".. فسخ عقد "ننى" أسوان بسبب "ركلة جزاء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى حسن سعد الشهير بـ"الننى" لاعب أسوان، إخطاراً من إدارة ناديه بفسخ التعاقد معه خلال الفترة الجارية، تمهيداً لرحيله إلى أحد الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى شهر يناير الحالى، وتلقى اللاعب عدداً من العروض يرغب فى بحثها خلال الفترة الجارية بعد قرار الجهاز الفنى لأسوان برحيله إلا إنه حتى اللحظة الجارية ينتظر إنهاء إجراءات فسخ التعاقد مع ناديه.

وقال لاعب أسوان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه مندهش من قرار الاستغناء عنه وفسخ التعاقد والذى جاء بسبب ركلة جزاء تسبب فيها أمام الجونة فى اللقاء الذى جمع الفريقان بالدورى وتابع:"قدمت مردود جيد مع الفريق وأول مرة أرى إن هناك قرار برحيل لاعب بسبب ضربة جزاء ولكن الحمد لله قدمت كل ما فى وسعى مع فريقى ولم أبخل عليه بشئ ولكن فوجئت بإخطارى بفسخ التعاقد معى".

وشدد حسن الننى إنه له مستحقات لدى أسوان يرغب فى الحصول عليها ثم التوقيع على فسخ التعاقد للنادى وإنه تم إخطاره بضرورة التنازل عن مستحقاته قبل إنهاء إجراءات الفسخ وهو ما رفضه حيث يترقب عقد جلسة مع إدارة النادى لحسم المسألة بالحصول على مستحقاته قبل التوقيع على إجراءات فسخ العقد حيث رفض التنازل عن أية مستحقات له لدى النادى.

وتعادل أسوان مع الجونة بعد انتهاء اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، حيث تقدم تماسيح النيل فى الشوط الأول بهدف نظيف لمحمد الصباحى من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الجونة فى الشوط الثانى بهدف من ركلة جزاء أيضاً لأحمد حمدى، بهذا التعادل يرفع أسوان رصيده إلى النقطة 9 فى المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول مسابقة الدورى العام، كما يرفع الجونة رصيده إلى النقطة 13 فى المركز الـ12 بالجدول.

بدأ أسوان المباراة بمبادرة هجومية مستغلاً عامل الأرض، وحصل أبناء الجنوب على أكثر من ركلة ثابتة لكنها كانت بعيدة عن منطقة جزاء فريق الجونة، وفرض تماسيح النيل هيمنتهم على وسط الملعب في الدقائق الخمس الأولى واستطاع مسعد عوض حارس أسوان أن يبعد الخطورة عن مرماه في الدقيقة الثامنة بعد تصدية لركنية جوناثان نجويم لاعب الجونة، حيث حول الكرة بأطراف أصابعه بعيداً عن المرمى.

Advertisements

احتسب حكم اللقاء أحمد الغندور ركلة جزاء لأبناء الجنوب في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، بعد تدخل محمد محسن ليلة لاعب الجونة على عبد العزيز إمام لاعب أسوان، داخل منطقة الجزاء، سجلها محمد الصباحي صانع ألعاب أسوان في الدقيقة 15، معلناً التقدم لتماسيح النيل، تحول اللعب بعد الدقيقة 15 وواصل لاعبو الجونة الضغط الهجومي لتعديل النتيجة، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى مسعد عوض حارس أسوان، وانحصر اللعب في وسط ملعب الفريقين.

تواصلت الهجمات الخطيرة من جانب فريق الجونة في الربع ساعة الأخيرة، لكنها تحطمت على دفاعات أبناء الجنوب الذين حالوا دون إحراز الجونة لهدف التعادل وتصدى مسعد عوض حارس أسوان لأكثر من فرصة خطيرة واحتسب حكم المباراة دقيقتين وقت بدل من ضائع، قبل أن ينتهي الشوط الأول في الدقيقة 47 بتقدم أسوان بهدف نظيف خلال أحداث الشوط الأول .

بدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من: مسعد عوض، مصطفى دويدار، إبراهيم القاضي، محمد جابر، محمد اسماعيل، هيثم الفيل، أحمد عامر، أحمد فتحي، إبراهيم جلال، محمد الصباحي، عبد العزيز إمام فيما بدأ الجونة اللقاء بتشكيل مكون من: محمود الغرباوي، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، جوناثان نجويم، أكرم توفيق، محمد ليلة، أحمد عموري، عمرو بركات، أحمد ياسر ريان، أحمد حمدى.

وبدأ الجونة الشوط الثانى بضغط هجومى فى محاولة لإدارك هدف التعادل، عن طريق أحمد حمدى صانع ألعاب الفريق الساحلى، إلا أن مسعد عوض حارس أسوان تصدى لتسديدة لاعب الجونة بنجاح فى الدقيقة الأولى من الشوط الثانى، ونجح مسعد عوض فى الوصول إلى الكرة قبل أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة فى الدقيقة 49 لمنع لاعب الفريق الساحلى من الانفراد بالمرمى.

في الدقيقة 62 احتسب أحمد الغندور حكم اللقاء ركلة جزاء جديدة لصالح فريق أسوان بعد تدخل أكرم توفيق الذى عرقل عبد العزيز إمام لاعب أسوان داخل منطقة الجزاء، ليسددها محمد الصباحي أيضاً ويتصدى لها الغرباوى حارس الجونة.

نجح أحمد حمدى صانع ألعاب الجونة فى تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام أسوان فى الدقيقة 78، من ركلة جزاء لتصبح النتيجة 1/1 وتعرض حسام غالى مدير الكرة بفريق الجونة للطرد فى الدقيقة 90 ليغادر الملعب، بعد اعتراضه على قرارات الحكم أحمد الغندور، واحتسب الغندور 4 دقائق وقت بدل ضائع، لتنتهي المباراة في الدقيقة 95 بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.