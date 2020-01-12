شكرا لقرائتكم الدوخي: ركلة جزاء الهلال غير صحيحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الحكم الروماني أوفيدو هاتيغان الذي أدار مباراة الهلال أمام ضيفه الوحدة، لم يكن موفقاً في احتساب ركلة الجزاء.
وخلال نشرة الرياضة في "العربية"، أوضح الدوخي أن هاتيغان أخطأ باحتساب ركلة جزاء للهلال بعد سقوط الإيطالي جوفينكو في منطقة الجزاء، مشيرا إلى أن الأخير هو من دهس قدم مدافع الوحدة وليس العكس.
وأضاف الدوخي أن احتساب الحكم الدولي الروماني لهدفي الهلال الثاني والثالث كان صحيحا لعدم وجود دفع من المهاجم أو حالة تسلل.
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