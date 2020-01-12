موعد مباراة ريـال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني.. والقناة الناقلة المجانية وترددها.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يلتقي ريال مدريد وغريمه التقليدي أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقام بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وصعد ريال مدريد على حساب فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر، وانتصر عليه بثلاثية لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

على الجانب الأخر، حقق أتلتيكو مدريد انتصارا ثمينا على برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين.

البطولة تُقام فعالياتها للمرة الأولى على الأراضي السعودية، وقد تغير نظامها ليصبح المشاركون 4 فرق بدلًا من بطل الدوري وبطل الكأس كما جرت العادة.

تشكيل الريال

يُعاني ريال مدريد من غياب كريم بنزيما وجاريث بيل وإدين هازارد وماركو أسينسيو، للإصابة.

ومن المتوقع أن يعتمد زين الدين زيدان، على التشكيل التالي:

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافايل فاران - داني كارفخال

فيديركو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

لوكاس مودريتش - إيسكو

لوكا يوفيتش

تشكيل أتلتيكو

على الجانب الأخر، لا يُعاني أتلتيكو مدريد من أي إصابات، وسيكون الفريق كامل العدد من أجل التتويج باللقب الغالي.

ومن المقرر أن يعتمد دييجو سيميوني بالتشكيل التالي:

يان أوبلاك

كيران تريبير - ستيفان سافيتش - فيليبي - لودي

كوريا - توماس بارتي - هيكتور هيريرا - ساؤول

جواو فيليكس - ألفارو موراتا

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة KSA Sports 1 HD، مجانا على النايل سات، وعرب سات

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