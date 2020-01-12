بعد فوز الأبيض وتعادل الأحمر.. ترتيب مجموعتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي، تعادلا مخيبا للآمال مع مضيفه بلاتينيوم الزمبابوي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما عصر السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة، بدور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

وباغت ستانلي الأهلي بتسجيله الهدف الأول لبلاتينيوم في الدقيقة 19، مستغلا خطأ في التمركز الدفاعي للاعبي الأحمر، ثم أدرك مروان محسن هدف التعادل في الدقيقة 52.

وعلى الجانب الأخر حقق النجم الساحلي فوزا قاتلا على مضيفه الهلال السوداني، بهدفين لهدف، في إطار منافسات المجموعة ذاتها.

وبذلك احتل النجم الساحلي المركز الأول بالمجموعة الثانية بـ9 نقاط، يليه الأهلي وصيفا بـ7 نقاط، والهلال ثالثا بـ 6 نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الترتيب بنقطة واحدة.

وخسر المارد الأحمر، من النجم الساحلي في تونس، بالجولة الأولى بهدف دون رد، وفاز على الهلال السوداني في الجولة الثانية بهدفين لهدف في القاهرة، ثم هزم بلاتينيوم 2-0 في الجولة الثالثة على ملعب السلام.

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ترتيب مجموعة الزمالك

من ناحية أخرى، حقق الزمالك فوزا مستحقا على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الجمعة، علي استاد السلام.

وسجل هدفي الفريق الأبيض أشرف بن شرقي في الدقيقة 4 ومصطفى محمد في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

على الجانب الأخر، فاز مازيمبي الكونغولي على أول أغسطس الأنجولي، بهدفين لهدف، في إطار منافسات المجموعة ذاتها.

وبذلك تصدر مازيمبي، المجموعة الاولى، بـ10 نقاط، والزمالك وصيفا بـ7نقاط، وأول أغسطس وزيسكو في المركزين الثالث والرابع بنقطتين لكل منهما.