شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يقترب من العودة لقائمة الأهلي أمام طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود شريف إكرامى، حارس مرمى الأهلى، بنسبة كبيرة للغاية لقائمة الفريق فى مباراة طنطا، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى الدورى الممتاز بعد غيابه عن مباريات وتدريبات الفريق الماضية بسبب الإصابة التى يعانى منها فى العضلة السمّانة وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلى لعدة أيام.

وسافر شريف إكرامى برفقة الأهلى إلى زيمبابوى لخوض مباراة بلاتينيوم أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله لكن شريف إكرامى لم يكن ضمن الـ18 لاعباً الذين تم دخولهم المباراة لعدم تعافيه جيداً من إصابة السمّانة.

ومن المقرر أن يعود شريف إكرامى للتدريبات الجماعية التى سيخوضها الفريق عقب العودة من زيمبابوى ليكون جاهزاً لمباراة طنطا الأربعاء المقبل، خاصة أن الآلام التى عانى منها الفترة الماضية فى السمّانة اختفت تقريباً بشكل جعله مؤهلاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية وثم المباريات.

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ويغيب شريف إكرامى عن مباريات الأهلى منذ مباراة بلاتينيوم باستاد السلام فى الجولة الثالثة لدور المجموعات، وغاب الحارس الدولى عن عدة مباريات محلية وأفريقية.

ورغم غياب شريف إكرامى عن مباريات الفريق الأخيرة، إلا أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر يعول عليه كثيراً فى "لم شمل" اللاعبين والتحدث معهم بشكل مستمر كونه أحد كباتن الأهلى وأبناء النادى من أجل تحفيزهم بشكل مُستمر ومساعدتهم على تحقيق الانتصارات المحلية والأفريقية ويؤدى شريف إكرامى هذا الدور بشكل جيد، خاصة أن علاقته قوية بجميع لاعبى الفريق تقريباً.

ويعود الأهلى من زيمبابوى فى الساعات الأولى من صباح غد، الاثنين، ويستعد الفريق لمباراة طنطا فى الدورى التى يتطلع المارد الأحمر للفوز فيها من أجل استكمال الانتصارات المحلية الأخيرة.