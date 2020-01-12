شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد هوية المقعد الخالى فى جلسة كارتيرون وأمير مرتضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، جلسة اليوم مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، على هامش التدريبات الجماعية اليوم بملعب النادى، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الفريق لمواجهة الجونة، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

واطمأن أمير مرتضى على حالة الفريق بشكل عام ومعرفة متطلبات الجهاز الفنى للزمالك للفترة المقبلة، خاصة فى ظل السعى لحسم بعض الأمور، وعلى رأسها المقعد المتبقى للفريق فى قائمته الأفريقية قبل منافسات المرحلة المقبلة التى سيكون بدايتها مواجهة مازيمبى الكونغولى يوم 25 من شهر يناير الجارى، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والحاسمة لبطاقة صعود الأبيض، حيث سيحجز الفريق الأبيض مقعداً فى ربع نهائى البطولة الأفريقية حال الفوز على مازيمبى بغض النظر عن نتائج المُنافسين.

ورغم تصريحات كارتيرون بتفضيله قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق المنتهية إعارته للوداد المغربى، بعد استلام بطاقته الدولية فى الفترة الماضية من الاتحاد المغربى لكرة القدم، وذلك فى المقعد المُتبقى بالقائمة البيضاء، إلا أن تلك المسألة متوقفة على عدة عوامل، على رأسها الأمور الإدارية التى من المنتظر إنهاؤها من أجل قيد المهاجم الكونغولى، وتتمثل فى اكتمال قائمة الأجانب بالفريق، حيث من المنتظر أن يتم أولاً إنهاء التعاقد مع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق بالتراضى حال الرغبة فى قيد كاسونجو بدلا منه، لعدم تحمل أعباء مالية فى رحيله، خاصة أن النادى لن يتمكن من قيد كاسونجو بدلا من التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الذى انقطع عن التدريبات حتى يحافظ النادى على حقوقه، فى ظل شكوى اللاعب فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وغادر اللاعب التونسى مؤخراً القاهرة متوجهًا إلى تونس بعدما تقدم بشكوى ضد النادى، ورد النادى عليها بصورة عقده مع الفريق لإثبات حصوله على مستحقاته المالية.