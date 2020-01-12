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شكرا لقرائتكم خبر عن فان دي بيك يكشف عن مصيره هذا الموسم مع اياكس والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
كشف اللاعب دوني فان دي بيك أنه لن ينضم إلى فريق مانشستر يونايتد في يناير وسيظل في نادي أياكس حتى نهاية هذا الموسم على الأقل.
وقال فان دي بيك: "ليس الأمر أنني أستطيع أو أريد أن أفعل شيئًا في الوقت الحالي. لقد قلت ذلك من قبل وسأقولها مرة أخرى: سأبقى في أياكس هذا الموسم. وربما الموسم المقبل كذلك".
وأضاف: "هذه التقارير عن ريال مدريد أو مان يونايتد هي علامة جيدة، لكنها ليست مهمة الآن. قلت إنني سأبقى في أياكس وسأفعل ذلك بنسبة 100 في المائة".
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