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فان دي بيك يكشف عن مصيره هذا الموسم مع اياكس

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الأحد 12 يناير 2020

كشف اللاعب دوني ​فان دي بيك​ أنه لن ينضم إلى فريق ​مانشستر يونايتد​ في يناير وسيظل في نادي ​أياكس​ حتى نهاية هذا الموسم على الأقل.

وقال فان دي بيك: "ليس الأمر أنني أستطيع أو أريد أن أفعل شيئًا في الوقت الحالي. لقد قلت ذلك من قبل وسأقولها مرة أخرى: سأبقى في أياكس هذا الموسم. وربما الموسم المقبل كذلك".

وأضاف: "هذه التقارير عن أو مان يونايتد هي علامة جيدة، لكنها ليست مهمة الآن. قلت إنني سأبقى في أياكس وسأفعل ذلك بنسبة 100 في المائة".

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