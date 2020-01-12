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جوارديولا يكشف بديل سيلفا عندما يرحل عن مانشستر سيتي

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الأحد 12 يناير 2020

دافيد سيلفا

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كشف بيب ​جوارديولا ​مدرب مانشستر سيتي عن استعداده لوضع إيمانه في اللاعب ​فيل فودن​ لملء الفراغ عندما يغادر اللاعب ​دافيد سيلفا​ عن السيتيزن في نهاية الموسم.

وقال جوارديولا: "فيل لاعب مذهل لكنه لا يزال لديه بعض الأشياء للتحسين. في بعض الأحيان يستغرق الأمر وقتًا لفهم ما يجب عليه فعله بالضبط، وأحيانًا يكون عليك التحلي بالصبر".

وتابع: "لكن دافيد سيغادر هذا الموسم ولن نشتري أي لاعب في مركزه لأن لدينا فيل. نحن نثق في فيل. إذا لم نؤمن به فقد نذهب إلى السوق لنشتري بديلا عن دافيد، لكننا لدينا فيل".

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