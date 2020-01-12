- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يكشف بديل سيلفا عندما يرحل عن مانشستر سيتي والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
دافيد سيلفا
كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن استعداده لوضع إيمانه في اللاعب فيل فودن لملء الفراغ عندما يغادر اللاعب دافيد سيلفا عن السيتيزن في نهاية الموسم.
وقال جوارديولا: "فيل لاعب مذهل لكنه لا يزال لديه بعض الأشياء للتحسين. في بعض الأحيان يستغرق الأمر وقتًا لفهم ما يجب عليه فعله بالضبط، وأحيانًا يكون عليك التحلي بالصبر".
وتابع: "لكن دافيد سيغادر هذا الموسم ولن نشتري أي لاعب في مركزه لأن لدينا فيل. نحن نثق في فيل. إذا لم نؤمن به فقد نذهب إلى السوق لنشتري بديلا عن دافيد، لكننا لدينا فيل".
كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا يكشف بديل سيلفا عندما يرحل عن مانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.