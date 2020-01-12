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شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يستعد لضم ظهير برشلونة في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة نادي بايرن ميونيخ أدرجت اللاعب البرتغالي، نيلسون سيميدو، الذي يلعب في صفوف برشلونة، ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين.
لكن الصحيفة أوضحت ان انجاز اي تعاقد للفريق البافاري لن يتم قبل الصيف المقبل.
وأشارت الى أن اهتمام بايرن بضم سيميدو سببه ابعاد الظهير جوشوا كيميتش الى مركز في خط الوسط.
كما أكدت "موندو ديبورتيفو" أن الفريق البافاري لم يتقدم حتى الآن بأي عرض رسمي للتعاقد مع سيميدو المطلوب ايضا من عدد من الاندية الاوروبية الأخرى.
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