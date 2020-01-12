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شكرا لقرائتكم خبر عن انتر ميلان ينتظر رد اريكسن على العرض المالي المقدم له والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
كشفت بعض التقارير أن نادي إنتر ميلان ينتظر رداً بعد تقديم عرض عقد إلى وكيل لاعب توتنهام كريستيان إريكسن.
ووفقاً لـ شبكة سكاي سبورتس في إيطاليا أن يأمل النادي الإيطالي في الحصول على رد إيجابي من ممثل إريكسن قبل أن يقترب من توتنهام لإجراء محادثات بشأن انتقاله هذا الشهر.
ويعتقد الإنتر أنهم بذلوا أقصى جهد لإيجاد اتفاق مع الدولي الدنماركي، الذي يتمتع بحرية التحدث إلى الأندية في أوروبا لأن صفقته في توتنهام تنتهي مع نهاية الموسم.
ويرغب النيراتزوري بالحصول على إريكسن في كانون الثاني لأنهم يتوقعون منافسة من باريس سان جيرمان وريال مدريد ويوفنتوس إذا انتهى عقده بالكامل وأصبح وكيلًا مجانيًا في الصيف.
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