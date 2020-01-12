الامارات | 10 مشاهد فنية بارزة في كأس الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشاهد فنية بارزة في كأس الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى دور الأربعة في كأس الخليج العربي، بتفوق النصر وشباب الأهلي، مقابل وداع مخيب للجزيرة والعين. وستتجه الأنظار إلى الجمعة المقبل، موعد المباراة النهائية التي لم يتحدد ملعبها بعد.

وكان لافتاً خلال مباراتي نصف النهائي 10 مشاهد فنية بارزة، أكدت استمرار الإثارة في البطولة حتى اللحظات الاخيرة، خصوصاً أن اللقاءين انتهيا بركلات الترجيح، كما أفرزت مجموعة من المشاهد نلقي الضوء عليها في التقرير التالي:

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