الامارات | كرونسلاف: أخبرت اللاعبين بأننا سنكون أبطالاً.. وقد يتحقق ذلك خلال أسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن كرونسلاف: أخبرت اللاعبين بأننا سنكون أبطالاً.. وقد يتحقق ذلك خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح مدرب فريق النصر، الكرواتي كرونسلاف، على بعد أقل من أسبوع من تنفيذ وعده، الذي قطعه للاعبي العميد في أول اجتماع له معهم، حين تم تعيينه مدرباً للفريق، وذكر لهم أنه قادر على إعادة الفريق لمنصات التتويج مجدداً، لافتاً إلى أن الفرصة حالياً أمامهم لتحقيق لقب كأس الخليج العربي حينما يواجهون شباب الأهلي في النهائي، الجمعة المقبلة.

وقال كرونسلاف في المؤتمر الصحافي عقب فوزه على العين بركلات الترجيح 4-1، والتأهل للمباراة النهائية لمواجهة شباب الأهلي: «عندما تسلمت زمام الأمور الفنية في النادي لم يحقق الفريق الفوز على مدار شهرين، لقد تحدثت مع اللاعبين وقتها وأخبرتهم بأننا سنكون أبطالاً، حالياً نحن على بُعد أسبوع من أن نحقق هذا الأمر».

ويعود النصر إلى المباراة النهائية بعد غياب دام خمس سنوات، إذ كانت آخر مرة حين فاز على الشارقة بأربعة أهداف لهدف في 2015.

وأكد المدرب أن حظوظهم في النهائي متساوية مع شباب الأهلي، وقال: «بالتأكيد ستكون مواجهة قوية، لكن في المباريات النهائيات الفرص تكون متكافئة، لدينا أيام لنستعد للنهائي، علينا أن نكون صبورين ونستعد بصورة قوية لهذا اللقاء».

وكان النصر حوّل تأخره من الخسارة بهدف في الشوط الأول للتعادل 1-1، قبل أن يحسم تأهله للنهائي بركلات الترجيح 4-1.

وتابع كرونسلاف في تعليقه على الأخطاء التي يقع فيها فريقه: «لن نكرر الأخطاء في المباراة النهائية، الأخطاء التي وقعنا فيها أمام العين كافية لنتعلم منها، يجب أن نكون حذرين».

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وأضاف: «بالتأكيد سعيد وراضٍ عن أداء الفريق في اللقاء، منذ البداية، كان هدفنا التأهل للمباراة النهائية، صحيح أننا في أول 20 دقيقة كان بمقدورنا حسم المباراة، لكننا استقبلنا هدفاً، الأمر أصبح صعباً لكن فريقي استطاع من جديد أن يثبت أن لديه عقلية العودة للمباراة بعد التأخر في النتيجة، الملخص أننا حالياً في النهائي».

مدرب العين: ركلات الترجيح مقرونة بالحظ

قال مدرب العين بيدرو إيمانويل، إنه لا يمكن الحكم على مستوى الفريق بركلات الترجيح، «كونها مقرونة بالحظ»، وشدد على أن مسألة ترك جمال معروف يسدد أولاً بدلاً عن التوغولي لابا كودجو، كانت ضمن خطة الفريق في المران الأخير.

يذكر أن معروف وكايو ضيّعا ركلتي الترجيح، بينما سجل كودجو.

وأضاف في المؤتمر الصحافي: «الضربات مرتبطة بالحظ المطلق، والفريق قدم أداءً جيداً، لكن النتيجة لم تنصفنا»، واعداً بتقديم الأفضل في الاستحقاقات المقبلة.

وقال: «ملخص أحداث المباراة أننا نجحنا في إحراز هدف السبق، وكان بالإمكان تعزيز تقدمنا، لكن أحياناً في عالم كرة القدم، إن لم تنجح في التسجيل، فعليك أن تتوقع العقاب».

كرونسلاف أكد أن فرصة تتويج النصر متساوية مع شباب الأهلي.