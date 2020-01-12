شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يُنهي إجراءات قيد محمد جابر بقائمته الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إجراءات قيد اللاعب محمد جابر بقائمة الفريق الأفريقية بالنسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفيدرالية. وأصبح من حق محمد جابر المشاركة في مباريات الفريق المقبلة والتي يستهلها بملاقاة مضيفه فريق بيراميدز في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى، والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد 30 يونيو بالقاهرة.

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