شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن إعارة مهاجمه الشاب إلى سوانزي.. و«كلوب» يشرح أسباب موافقته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إتمام كل الأمور المتعلقة بصفقة رحيل مهاجمه الشاب ريان بروستر، إلى فريق سوانزي سيتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب»، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، تريد إدارة ليفربول أن يكتسب بروستر المزيد من الخبرات التي تؤهله لقيادة هجوم الريدز في المستقبل.

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وأوضح يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، سياسة الريدز في إرسال المواهب الشابة لاكتساب الخبرة في نادٍ آخر.

وقال: «كلها خطط مختلفة بالتنسيق مع المدربين في الأكاديمية، الذين يقومون بعمل رائع. لكن هناك طرقا مختلفة لتطور هؤلاء الأولاد. بعضهم جزء مهم من فريقنا هذا العام. هم صغار السن، ويتصرفون في الملعب كالكبار، هذه هي أكبر خطوة قاموا بها في الأشهر الخمسة أو الستة الماضية. لكن على الجانب الآخر فإنهم متواضعون بما فيه الكفاية ويفهمون طبيعة العمل وسط هذه المجموعة من اللاعبين الكبار، لذا نرسل بعضهم في إعارة حيث نأمل أن يتمكنوا من المشاركة في بعض المباريات. لكن لديهم مباريات مع فريق تحت 23 عامًا ولديهم حصص تدريبية رائعة وعالية الجودة هنا. نحن نتخذ هذه القرارات وتختلف من شخص لآخر ولاعب لآخر ولا نقول إنهم جميعا سوف يخرجون على سبيل الإعارة أو يبقون جميعًا هنا».

وظهر بروستر في ثلاث مباريات مع الفريق الأول في ليفربول هذا الموسم، قبل أن يخرج على سبيل الإعارة.

وتابع كلوب: «بالنسبة لـ ريان، اتفقنا جميعًا على أنه كان الشيء الصحيح الذي يجب فعله. نظرًا لوجود مدير فني يعرفه جيدًا، مما ساعدنا كثيرًا على اتخاذ القرار. سأل سوانزي وستيف كوبر بالفعل في الصيف عما إذا كان بإمكانه الذهاب ولم يكن وقتًا مناسبًا. لقد كان عائدًا من إصابة طويلة، لذلك اعتقدت أنه بحاجة فقط للحصول على إيقاع اللعب، واستعادة لياقته، لكنه يحتاج إلى التعود على وتيرة المباريات. إنه الآن يتدرب بالفعل منذ فترة طويلة، لذلك كانت الإعارة فكرة جيدة له ولسوانزي. لكن بالنسبة للآخرين، لا أرى أي لاعب آخر قد تكون الإعارة أفضل له من البقاء معنا».