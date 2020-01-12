شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين «كارتيرون» والمشرف على الكرة بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت، اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، اطمأن أمير مرتضى على حالة الفريق بشكل عام ومعرفة متطلبات الجهاز الفني للفترة المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة، المقرر لها، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.