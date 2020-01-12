شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يطالب لاعبي الأهلي بغلق الملف الأفريقي مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق بغلق الملف الإفريقي مؤقتاً؛ من أجل الاستعداد للمنافسة المحلية في بطولة الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أكد فايلر للاعبين على ضرورة الفصل بين البطولتين حتى يتمكن الأهلي من مواصلة انتصاراته وتصدره لجدول مسابقة الدوري.

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وشدد فايلر في حديث مع اللاعبين على ضرورة السير بنفس الخطوات السابقة في بطولة الدوري وغلق الملف الإفريقي.

وأشار المدرب السويسري إلى أن العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلي في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا سيكون في الوقت المناسب.

وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت عصر أمس السبت، على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ليرفع الأهلي رصيده للنقطة السابعة.